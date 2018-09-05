Супербактерия неуязвимая для антибиотиков. В Австралии ученые сделали тревожное открытие: они обнаружили три новых штамма бактерии стафилококка, которые показали крайне высокую резистентность ко всем типам наиболее распростреннных в мире антибиотиков.
Ученые обнаружили супербактерию
Ученые обнаружили супербактерию
"Мы обнаружили, что небольшие изменения, произошедшие в бактерии, сделали ее неуязвимой для двух из четырех основных типов антибиотиков. А некоторые штаммы, выявленные, в частности, в Европе, показали высокую резистентность и к остальным типам антибиотиков", - заяил Бен Хауден из Института им. Питера Догерти (Мельбурн).
Обнаружение новых штаммов говорит о том, что даже новейшие антибиотики, порой весьма дорогостоящие, не всегда могут гарантировать успешное излечение от некоторых болезней, которые казались уже побежденными человечеством.
В этой связи ученые напоминают: неоправданное и в целом излишнее применение антибиотиков приводит к тому, что бактерии еще быстрее становятся более устойчивыми к лекарственным препаратам в результате различных мутаций.