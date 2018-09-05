Огромная "Святая Роза" на улицах Витербо

3 сентября по улицам итальянского Витербо проехала "машина" Святой Розы, покровительницы города. Красочная процессия и празднование приурочено к годовщине торжественного перезахоронения останков святой. Статую высотой в 30 метров и весом в 50 центнеров провели по городу более 100 "носильщиков" по 500-метровому пути, начинающемуся на театральной площади до площади Республики. "Машина" Святой Розы в 2013 году была официально включена в список нематериального культурного наследия - список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Традиции ее чествования более 750 лет. Святую Розу, родившуюся в Витербо, также считают покровительницей изгнанников, терциариев и людей, отвергнутых монашескими орденами.