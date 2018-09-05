Заброшенную церковь облюбовали призраки

В Чехии заброшенная церковь превратилась в обитель призраков. Речь идет об арт-инсталляции, однако она настолько реалистична, что неизменно вызывает сильнейшие эмоции и мурашки при посещении этого места.

Построенная в 1352 году, церковь Святого Георгия в чешской деревне Лукова постепенно начала приходить в упадок еще в 60-х годах XX века.

В попытке привлечь внимание к старому историческому зданию местный художник Якуб Хадрава превратил развалины в арт-объект. Теперь на скамьях для прихожан сидят безмолвные неподвижные белые силуэты - "привидения" из гипса.

Фигуры изображают призраков судетских немцев, живших в деревне во времена Второй мировой войны и каждое воскресенье приходивших в этот костел. Этой работой Хадрава хочет показать миру, что у этого места есть история, которая имеет большое влияние на людей.