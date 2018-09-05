И Монблану нужно отдохнуть... решили французские власти и объявили о введении квот на восхождение на самую высокую вершину в Европе, расположенную в Альпах.
Монблан: очередь на вершину
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Монблан: очередь на вершину
В префектуре Верхней Савойи объяснили свою позицию все большей угрозой жизни для самих альпинистов на переполненном людьми Монблане и проблемой загрязнения склонов массива.
Планируется, что с 2019 года подниматься на Монблан ежедневно смогут не более 214 человек: именно столько мест существует в горных хижинах на пути к вершине, где восходители могут отдохнуть, или переждать непогоду. Сообщается, что ограничение коснется альпинистов, не прибегающих к услугам инструкторов и отправляющихся на Монблан по классическому маршруту.