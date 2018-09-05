Мати: после пожара

Костас Ботсос 20 лет жил тут вместе со своей 92-летней матерью. Он пытается хоть что-то восстановить в своём доме, очень сильно пострадавшем от огня: «Я прихожу сюда каждый день. Живу сейчас в палаточном лагере, но прихожу сюда, чтобы что-то сделать – то, что в моих силах. Уничтожен такой красивый район, где было много зелени, совсем рядом с Афинами. Во мне кипит ненависть. Ненависть ко всем. Потому что нам не помогли. Почти 100 человек сгорели, погибли безо всякой причины».

Люди хотят как можно быстрее восстановить крыши на свои домах, чтобы их не заливали дожди. Но сперва им требуется получить разрешение на проведение работ: «Мы ждём от властей разрешения, чтобы начать восстановительные работы. Речь даже не о деньгах, я свои потрачу, я готова залезть в долги, взять кредиты, потому что необходимо установить на доме крышу, чтобы его вода не разрушала. Я провожу здесь несколько дней, потом несколько дней у племянника, затем у моих детей. Пытаюсь снять квартиру, но всё очень дорого, ничего не не найти. Мы хотим, чтобы наш посёлок был восстановлен, чтобы Мати снова ожил, мы всегда любили его и продолжаем любить».

У Кристины Антимопулу дом уцелел, но в пожаре погибли семь соседей, с которыми она очень дружила: «Жизнь настала странная, страшная, трудная. Так непросто пройти через это. Нелегко осознать, что произошло. Невозможно поверить, что ещё утром мы были вместе с друзьями, а через несколько часов потеряли их, и больше никогда не увидим. Они не вернутся. Нас переполняет горечь и непонимание – почему нас не предупредили, что надо спасаться... К тому же никто не приходит сюда, чтобы заняться очисткой сгоревших домов, в них был асбест, а это очень опасно для здоровья. Я не могу уйти отсюда. Некуда мне идти, у меня нет другого дома».

Местные жители направили властям письмо, призвав премьер-министра принять меры по срочному оказанию помощи пострадавшим. Корреспондент Euronews передаёт из Мати: «Врачи рекомендовали жителям этого района не возвращаться в свои дома, пока воздух не очистится – не раньше, чем через два месяца. Но некоторые заявляют, что не могут оставаться вдали, поэтому либо живут здесь, либо каждый день приезжают, чтобы ремонтировать свои дома и приводить всё в порядок. Все говорят, что и дальше хотят жить именно здесь».