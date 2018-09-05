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Филя: ласковый и нежный зверь

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Филя: ласковый и нежный зверь

Филя: ласковый и нежный зверь
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Эти видеокадры вызвали умиление и удивление множества интернет-пользователей. В сафари-парке "Тайган" в Крыму лев по кличке Филя залез в микроавтобус с туристами, без агрессии вытолкнул шофера с водительского сиденья, и полез обниматься с пассажирами.

Филю уже назвали самым любвеобильным львом в мире. Специалисты отмечают, что для льва-подростка привыкшего к людям, такое поведение вполне нормально.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка свободно проживают около 60 африканских львов.

Видеомонтаж • Ирина Александрова