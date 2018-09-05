Эти видеокадры вызвали умиление и удивление множества интернет-пользователей. В сафари-парке "Тайган" в Крыму лев по кличке Филя залез в микроавтобус с туристами, без агрессии вытолкнул шофера с водительского сиденья, и полез обниматься с пассажирами.
Филя: ласковый и нежный зверь
Сейчас воспроизводится:
Филя: ласковый и нежный зверь
Филю уже назвали самым любвеобильным львом в мире. Специалисты отмечают, что для льва-подростка привыкшего к людям, такое поведение вполне нормально.
Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка свободно проживают около 60 африканских львов.