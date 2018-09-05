В Ливии противоборствующие группировки договорились о прекращении огня. Ожесточенные бои в столице страны - Триполи - шли на протяжении последних недель. Жертвами стали десятки человек.
В Триполи снова спокойно?
В Триполи снова спокойно?
При поддержке Миссии ООН, удалось достичь перемирия и договоренности об возобновления работы столичного аэропорта.
Противостояние вспыхнуло между фракциями, лояльными Правительству национального единства. С одной стороны в боях принимала участие 7-я пехотная бригада, а с другой так называемый батальон "Революционеров Триполи".
В результате обострения обстановки премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж ввел в столице страны режим чрезвычайного положения и призвал группировки прекратить бои. Однако его призыв был услышан не сразу. Добиться прекращения огня удалось лишь после вмешательства ООН.
Стороны использовали тяжелую артиллерию и крупнокалиберные пулеметы. На протяжении последних дней многие районы Триполи подвергались интенсивным минометным обстрелам.
Из района боевых действий были эвакуированы около 2000 тысяч местных семей, но также сотни мигрантов, которые содержались в специальных временных центрах на юге Триполи.