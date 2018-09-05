По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 70 получили ранения в результате двойного теракта, произошедшего в среду в афганской столице.
Взрывы в Кабуле: десятки жертв
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Взрывы в Кабуле: десятки жертв
Взрыв прогремел во время соревнований в одном из спортивных клубов в западном районе Кабула Дашт-е-Барчи. Бомбу привёл в действие террорист-смертник.
Некоторое время спустя рядом с клубом сдетонировало ещё одно взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Некоторые СМИ сообщают, что целью атаки были журналисты, работавшие на месте происшествия.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт. Между тем, район Дашт-е-Барчи, заселённый преимущественно шиитами, часто подвергается нападениям боевиков "Исламского государства".