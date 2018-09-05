Сказочный наряд из соли Мёртвого моря

Как из маленького чёрного платья сделать сказочный наряд? Погрузить его в воды Мёртвого моря и оставить там на несколько месяцев. Автор оригинального арт-проекта – известная израильская художница Сигалит Ландау. По её задумке, будущие экспонаты выставок крепятся к металлической раме. Её при помощи подъёмного крана опускают в море. После длительного времени нахождения под водой на предметах образуется толстый слой из кристаллов. Благодаря этому они превращаются в скульптуры весом в несколько сотен килограммов.