Найджел Фараж о Брексите

Бывший лидер британской партии UKIP Найджел Фараж, долгие годы активно выступавший за выход Великобритании из ЕС, принял участие в передаче телеканала Euronews «Политика без цензуры», выразив уверенность, что после "брексита" с экономикой его страны всё будет в порядке.

– Ваши прогнозы столь же надёжны, как и мои, но есть и прогнозы экономистов. Если окажется, что вы ошибаетесь, будете ли вы готовы выступить с извинениями?

– Пожалуйста, давайте признаем, что голосование по "брекситу" не было связано с экономическими прогнозами. Дело было не в том, что кто-то утверждал, что вне ЕС нам будет лучше, а кто-то другой – что будет хуже. Вопрос стоял о политической независимости. О том, чтобы наши законы не издавались институтами Евросоюза, чтобы их суд в Люксембурге не отменял решений нашего собственного верховного суда, о контроле наших границ, о ловле нашей рыбы. Речь шла о независимости. И прямо скажу – пусть пугают нас, сколько хотят, все их угрозы – ложные.

Между тем, именно вопросы экономических последствий "брексита" остаются в центре переговоров, которые ведёт сейчас правительство Терезы Мэй с Евросоюзом.