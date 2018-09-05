Руководство Facebook и Twitter заслушали в комитете по разведке США

Высшее руководство компаний Facebook и Twitter предстало в среду перед комитетом по разведке Сената США. Слушания были посвящены борьбе с иностранной пропагандой и вмешательством в политические процессы в Соединённых Штатах. Шэрил Сэндберг и Джек Дорси рассказали о прикладываемых в данном направлении усилиях.

– В центре нашего внимания – также, как, насколько я знаю, и вашего, – предстоящие выборы в Конгресс и выборы по всему миру, – заявила Сэндберг. – И прошедшие недавно выборы в Германии, в Италии, в Мексике, а также выборы в Сенат от штата Алабама демонстрируют, что приложенные нами усилия дают результаты.

– Мы оказались неподготовленными и плохо оснащёнными в виду выявленных грандиозных проблем, – отметил Дорси. – Если мы не сможем решить их, то утратим наш бизнес, и продолжим представлять угрозу тем изначальным привилегиям и свободам, благодаря которым, прежде всего, и смогли создать Twitter.

Ряд конгрессменов высказались за более жёсткое регулирование деятельности технологических компаний американскими властями. Подобные меры могут осложнить рекламодателям доступ к пользователям социальных сетей, что уже отразилось на стоимости их акций.

Изначально предполагалось, что в слушаниях примет участие и компания Google, которая в итоге не направила в комитет своего представителя. Глава комитета по разведке сената США заявил в связи с этим, что в Google не осознают существующую проблему.