“Вкратце из Брюсселя”:
"Эразмус" в ожидании "брексита". Вебера прочат в главы Еврокомиссии
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"Эразмус" в ожидании "брексита". Вебера прочат в главы Еврокомиссии
Программа Erasmus+ по обмену студентами и преподавателями между университетами стран ЕС может пострадать от выхода из него Великобритании. Бельгийские студенты ищут альтернативу Оксфорду и Кембриджу.
Манфред Вебер объявил о намерении баллотироваться в Президенты Еврокомиссии. Нынешний, Жан-Клод Юнкер из Люксембурга, покинет этот пост в следующем году в ходе обновления руководящих органов ЕС. 46-летний депутат Европарламента из Германии надеется стать ведущим кандидатом от возглавляемой им фракции Европейской народной партии.