"Брексит" угрожает "Эразмусу"

Программа Erasmus+ по обмену студентами и преподавателями между странами Евросоюза может пострадать от выхода из него Великобритании. Вице-ректор брюссельского Свободного университета пока принимает от молодых бельгийцев заявки на учёбу в Оксфорде или Кембридже, но не гарантирует их исполнения:

«Мы должны искать другие варианты на случай «жёсткого брексита», - сказала Кристин Бартик. - Альтернативой для наших студентов могут быть Канада или Ирландия, а для жителей Севера Европы - скандинавские страны. Но всё равно будет жалко лишиться в этом качестве Соединённого Королевства».

Студентка из Лондона опасается беспорядочного разрыва академических связей с другими европейскими столицами:

«Если не будет заключено надлежащей сделки по «брекситу», это будет огромной потерей не только для Великобритании, но и для Европы, - сказала Эмма Латэм. - К нам ведь едут с континента не только за наукой, но и чтобы освоить английский, узнать британцев поближе, и потеря такую возможности будет позором для всех, на мой взгляд ».

Депутат Европарламента от британских консерватов ожидает, что «Эразмус» останется общеевропейской програмой, хотя и с переделанным бюджетом:

«Насколько я понимаю, британское правительство хочет нашего дальнейшего участия в программе «Эразмус» в нынешнем виде и по всем направлениям, - сказал Дэниэл Далтон. - Возникает вопрос, кто и сколько будет за платить за обмен студентами и прреподавателями. Расходы на это британского правительства часто выше, чем у европейских правительств. Все это нужно как следует просчитать. Но в принципе, и я думаю, на нынешнем этапе британское правительство горой стоит за «Эразмус».