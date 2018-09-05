В Крыму тысячи людей эвакуированы из Армянска из-за загрязнения воздуха. Уже больше недели местные жители жалуются на неприятный запах и проблемы со здоровьем, на улицах многие ходят в респираторах. Теперь местные власти объявили о срочной эвакуации всех детей: их обещали разместить в крымских санаториях. Родители рассказывали в интервью Reuters, что им дали буквально час на сборы.
Из Армянска эвакуируют, но угрозы "не видят"
Из Армянска эвакуируют, но угрозы "не видят"
По неофициальным данным, в Армянске мог произойти выброс сернистого ангидрида. Местные жители говорят о необычной ржавчине, которая быстро покрывает все металлические поверхности. Гибнут садовые растения. В крымской администрации по-прежнему настаивают на том, что ситуация не является чрезвычайной.
Глава Крыма Сергей Аксёнов уверяет, что здоровью и жизни граждан угрозы нет. По его словам, детей эвакуировали, «чтобы выработать все алгоритмы действий».
Загрязнение в Армянске связывают с заводом «Титан». Экологи говорили о возросшей угрозе выбросов после сокращения водоснабжения с материковой Украины. Местные власти уверяют, что сейчас работа предприятия приостановлена.