Из Армянска эвакуируют, но угрозы "не видят"

В Крыму тысячи людей эвакуированы из Армянска из-за загрязнения воздуха. Уже больше недели местные жители жалуются на неприятный запах и проблемы со здоровьем, на улицах многие ходят в респираторах. Теперь местные власти объявили о срочной эвакуации всех детей: их обещали разместить в крымских санаториях. Родители рассказывали в интервью Reuters, что им дали буквально час на сборы.