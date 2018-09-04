Ни дня без премьер на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале.
В борьбу за "Золотого льва" вступает Джулиан Шнабель. Американский режиссёр представил биографическую ленту "Ван Гог. На пороге вечности".
"Ван Гог. На пороге вечности"
Ни дня без премьер на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале.
В борьбу за "Золотого льва" вступает Джулиан Шнабель. Американский режиссёр представил биографическую ленту "Ван Гог. На пороге вечности".
Сходство этих кадров из фильма со знаменитым "Автопортретом с перевязанным ухом и трубкой" впечатлило зрителей и кинокритиков. Великий художник, раненный зверь, терзаемый душевными муками и одиночеством, находящий утешение в бесконечном поиске красоты... Образ Ван Гога на экране воплотил знаменитый актёр Уиллем Дефо.
"Винсент Ван Гог много писал. То, что происходит в фильме, взято из его писем. Я бы даже сказал, что в них он изъяснялся весьма доходчиво", - рассказывает Джулиан Шнабель.
"Ван Гог. На пороге вечности" - это и своеобразный кинопортрет художника, и, по утверждениям авторов, философское повествование о его творчестве.
Помимо киноленты Шнабеля, на главную награду кинофорума претендуют еще 20 фильмов. Обладатели "Золотого льва" станут известны 8 сентября.