"Эль Пепе": гимн человечности

"Высшая жизнь" - не потому, что Мухика был главой государства, а потому, что, по мнению режиссёра, он достиг высот человечности. Тот, кого все уругвайцы называли любовно "Эль Пепе", жил просто, ездил на старенькой машине, а 90% своей президентской зарплаты отдавал нуждающимся. Фильм снят на основе интервью.

"Думаю, что он уникальная личность, знакомство с которой обогащает наши чувства и наш опыт, и я уверен, что он ещё станет источником вдохновения для тех, кто сегодня теряет веру в любовь и в идеи социализма", - поделился впечатлениями Кустурица, представляя фильм вместе со своим 83-летним героем, с которым у него по ходу съёмок сформировались особые отношения, как у родственных душ.

А Мухика добавил просто:

"Я не знал Кустурицу, я не человек кино, и я ничего в этом не понимаю. Но когда я познакомился с ним и узнал его, мы стали друзьями".

Речь в фильме идёт о смысле жизни и политике, о знаменитой инициативе Мухики по легализации марихуаны в Уругвае, о личных чувствах бывшего партизана и народного любимца, который делится воспоминаниями и о своей 13-летнем тюремном заключении и о нынешней миной жизни на ферме.

Сам Эмир Кустурица сказал о фильме так: "Достижение утопии требует фундаментальной смены сознания. Пример Хосе Мухики дает надежду на достижение идеалов. Впечатленный его умом и работой, грустя, что у нас не было такого президента, празднуя утопию и добродетель, я снял этот фильм".