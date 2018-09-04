Возвращение Яниса Варуфакиса

Он возглавил министерство финансов Греции на пике раздирающего страну кризиса. На него, выпускника Эссекского и Бирмингемского университетов, блестящего и успешного экономиста-практика, специалиста в области глобального и европейского кризиса, возлагали надежды отчаявшиеся соотечественники.

Не добившись на переговорах с кредиторами отказа от антисоциальных требований жёсткой экономии, убеждённый социалист Янис Варуфакис ушёл из правительства Алексиса Ципраса, но не из политики. Сейчас он ведёт свой крестовый поход против набирающих силу в Европе и мире правого радикализма, национализма и ксенофобии.

Отрывок из интервью Яника Варуфакиса euronews:

- Правые и националистические партии побеждают на демократических выборах, и это настоящая трагедия. Это поражение нашего либерального демократического истеблишмента, поражение таких людей? как мы, поражение левых, которые не смогли, объединившись, выдвинуть программу объединения с правыми против правых радикалов - вроде того, что сделал в своё время Франклин Рузвельт.

Не забывайте, что трагически пришедшие к власти Гитлер и Муссолини были избраны большинством населения своих стран. Они победили не потому, что обещали концлагеря и войны, а потому, что обещали вернуть людям их достоинство, вернуть свою страну. Это вам ничего не напоминает?

- Что вы думаете о Стиве Бэнноне?

- Он очень умный представитель нео-фашистского движения с амбициями международного масштаба, которому мы должны дать отпор. Наш долг перед грядущими поколениями - победить Стива Бэннона с его нео-фашистским международным национализмом.

Новые грани своей личности Янис Варуфакис раскроет в нашей программе "Реальная политика". Журналистка euronews Теса Арсилла встретилась с ним в Эдинбурге.