Возвращение Яниса Варуфакиса

Он возглавил министерство финансов Греции на пике раздирающего страну кризиса. На него, выпускника Эссекского и Бирмингемского университетов, блестящего и успешного экономиста-практика, специалиста в области глобального и европейского кризиса, возлагали надежды отчаявшиеся соотечественники. Не добившись на переговорах с кредиторами отказа от антисоциальных требований жёсткой экономии, убеждённый социалист Янис Варуфакис ушёл из правительства Алексиса Ципраса, но не из политики. Сейчас он ведёт свой крестовый поход против набирающих силу в Европе и мире правого радикализма, национализма и ксенофобии.