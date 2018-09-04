В США со скандалами начались слушания по вопросы назначения нового члена Верховного суда. Выдвинутая Дональдом Трампом кандидатура Бретта Кавано вызвала острейшие дискуссии и протесты.
Протесты против Кавано
Протесты против Кавано
Демократы требуют больше времени, по их словам предоставлены далеко не все необходимые документы, и им непонятна спешка в попытке назначить нового судью. Республиканцы обвиняют оппонентов затягивании процесса по политическим мотивам.
Заседание прерывали и манифестанты: полиция задержала два десятка человек.
Кавано известен своими весьма консервативными взглядами на такие проблемы, как аборты, права ЛГБТ-сообщества, экологические вопросы. По этому поводу некоторые манифестантки наделю костюмы из сериала «Рассказ служанки».
Поскольку члены Верховного суда назначаются пожизненно, демократы опасаются, что на целое поколение в высшей инстанции будет консервативное большинство.