Управляющий Банка Англии Марк Карни готов дольше остаться на своём посту и помочь Великобритании пройти через «брексит». Срок его полномочий истекает через год, однако традиционного объявления о преемнике сделано так и не было. Ранее сообщалось, что британский минфин начнёт рассмотрение кандидатур через месяц-другой.
Банкиров на «брексите» не меняют
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Банкиров на «брексите» не меняют
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«Я думаю, мы все признаём возможность „брексита“ без сделки. Переговоры вступают в критическую фазу. Существует множество прогнозов того, как будут развиваться события — а они порой могут развиваться вовсе непредсказуемо», — сообщил Карни.
Канадец Марк Карни — первый в истории иностранец на посту управляющего Банка Англии. Два года назад, когда стали известны итоги референдума по «брекситу», Карни незамедлительно обнародовал возможные шаги центробанка в этих условиях. Среди прочего — снижение процентной ставки до исторически низкого уровня.