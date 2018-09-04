Банкиров на «брексите» не меняют

Управляющий Банка Англии Марк Карни готов дольше остаться на своём посту и помочь Великобритании пройти через «брексит». Срок его полномочий истекает через год, однако традиционного объявления о преемнике сделано так и не было. Ранее сообщалось, что британский минфин начнёт рассмотрение кандидатур через месяц-другой.