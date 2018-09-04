По следам тайфуна "Джеби"

Япония готовится к оползням и наводнениям из-за тайфуна "Джеби". Удар стихии уже испытали на себе западные регионы страны. Самый мощный за последние 25 лет тайфун движется на северо-восток, оставляя за собой следы разрушений. В ряде населённых пунктов нарушено движение общественного транспорта. Приостановлено железнодорожное сообщение с городами Киото, Осака и Кобе. Авиакомпании отменили свыше 700 рейсов. Парализована работа международного аэропорта Кансай: под водой оказалась взлётно-посадочная полоса и часть стоянок самолётов. Более миллиона японцев получили рекомендации властей об эвакуации.