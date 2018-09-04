Скандал с Селмайром; Европарламент не возмущён

Обстоятельства назначения Мартина Селмайра Генеральным секретарем Еврокомиссии подвергла критике Европейский омбудсмен. В задачи Эмили О‘Рейли входит проверка деятельности учреждений Союза. Она предупредила, что под руководством Жан-Клод Юнкера ЕК рискует потерять общественное доверие. В процессе назначении Селмайра омбудсмен увидила конфликт интересов, ошибки при формировании еврокомиссии и отборе кандидатов, а также секретность.

В феврале этого года 47-летний немец был произведён из помощника Юнкера в замы генерального секретаря, и уже через несколько минут повышен до генсека.

Омбудсмен не отменила назначения Селмайра, и он станет самым влиятельным чиновником в Брюсселе в период обновления руководящих органов ЕС в следующем году.

Евродепутаты в большинстве своём не усматривают в назначении Селмайра нарушения демократических принципов.

«Я не вижу с этим никаких проблем, – сказал польский правоцентрист Дариуш Росати. – У нас есть Европарламент, избиранный на основе всеобщего избирательного права. Есть Евросовет, составленный из представителей государств-членов, которые избираются в своих странах. Но есть Еврокомиссия, которая просто является коллекцией бюрократов ».

«Думаю, всё довольно прозрачно, – добавляет либерал из Нидерландов Матийс ван Мильтенбург. – Хотя Еврокомиссия ещё может на деле усилить прозрачность, и я думаю, что недавнее назначение Мартина Селмайра это действительно доказало».

Скандал с генсеком не удивляет немецкую левую:

«Когда у людей есть власть, они считают себя вправе делать то, что они хотят, – сказала Габриэль Циммер.