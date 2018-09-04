По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения автобуса с бетонной опорой пешеходного моста в провинции Астурия на севере Испании. Не менее 15 человек пострадали. Водитель автобуса выжил, но находится в больнице.
В Испании разбился автобус
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В Испании разбился автобус
По данным местных властей, инцидент произошел в городе Авилес примерно в 13:30 по местному времени в понедельник.
Пострадавших, некоторые из которых находились в крайне тяжелом состоянии, доставили в ближайшие больницы на вертолетах.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
В марте 2016 года в Каталонии в похожей аварии разбился автобус, перевозивший иностранных студентов, в результате 13 человек погибли