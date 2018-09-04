Президент Словении Борут Пахор выразил озабоченность в связи с появившимися в интернете видео, где группа вооруженных людей в камуфляже и балаклавах проводит учения.
В Словении мобилизуются ультраправые
В Словении мобилизуются ультраправые
Видеоролик выложила словенская группировка, называющая себя «Штырская гвардия». Бывший кандидат в президенты Словении Андрей Шишко, являющийся организатором данного движения, также присутствовал на опубликованном видео. По словам политика, движение было создано 24 июня 2017 года. Он уверяет, что в Словении могут существовать военизированные организации для "самообороны". При этом Шишко подчеркнул, что все участники его движения – добровольцы.
На своей странице в Twitter ультраправая организация "Штырская гвардия" анонсирует "горячую осень, которая превратит Словению в Венесуэлу". При этом Шишко утверждает, что не подчиняется законам Словении.
Местные СМИ сообщают, что радикальные правые готовятся к "войне" с мусульманами и левыми. В Словении за подобные провокационные действия грозит реальный тюремный срок от трех до пяти лет. В полиции начали расследование деятельности "Штырской гвардии".