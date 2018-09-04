ТУ-154 Качиньского: новый этап расследования

Польские следователи, приехавшие накануне в Смоленск, приступили к дополнительному осмотру частей самолета Ту-154, который потерпел крушение при посадке в аэропорту Смоленска 8 лет назад. О начале работы сообщила представитель СК России Светлана Петренко.
"В рамках очередного запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к дополнительному осмотру частей самолета ТУ-154".
Светлана Петренко добавила, что у российской стороны нет сомнений в обстоятельствах и причинах авиакатастрофы. К ней привели ошибочные действия экипажа, который не ушел на запасной аэродром.
Три года назад польская Главная военная прокуратура обвинила в причастности к катастрофе двух российских военных авиадиспетчеров: им вменено в вину создание ситуации непосредственной опасности и неумышленное доведение до катастрофы в воздухе.
Обвинен и сотрудник службы безопасности правительства страны.
На борту ТУ-154 находились 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качиньский.