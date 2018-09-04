Партия за политические изменения в Германии. Так представила новое левое политическое движение "Подъём" ее глава Сара Вагенкнехт, выразив озабоченность ситуацией в Хемнице.
Германия: в стане левых "Подъём"
Германия: в стане левых "Подъём"
"Германия сейчас переживает серьезный кризис демократии. Многие граждане не чувствуют поддержки со стороны политиков, правительства. Им кажется, что их сбросили со счетов или вовсе отвернулись от них", - заявила Вагенкнехт.
Новое политическое движение в Германии, организованное месяц назад, привлекло более 100 тысяч участников.
Вагенкнехт назвала приоритетные задачи новой партии:
"Наша цель - изменить положение дел в партиях (Левых, СДПГ и "Зеленых"). Мы подробно описали это в нашей программе. Если она сможет стать общей для всех партий, за которую так активно борются их лидеры, мы сможем привлечь больше сторонников и изменить правительство"
В конце пресс-конференции Вагенкнехт подчеркнула, что не преследует цель посвятить всю жизнь оппозиционной борьбе.
Тем временем, как показал опрос общественного мнения, проведенный службой Civey ("Сиви"), большинство жителей Германии испытывают скептицизм по поводу инициативы левых. 62% из 5 тыс. респондентов считают, что движение не в состоянии закрепиться на политическом ландшафте ФРГ. 19,8% придерживаются противоположной точки зрения.
Согласно шести крупнейшим социологическим службам Германии, рейтинг Левой партии колеблется от 8 до 10%.