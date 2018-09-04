В Японии по меньшей мере десять человек погибли, более 300 пострадали - виной обрушившийся на западное побережье страны тайфун "Джеби".
"Джеби" несет смерть и разрушения
"Джеби" несет смерть и разрушения
Наводнения привели к обрывам линий электропередачи, в настоящий момент без электричества остаются свыше миллиона местных жителей. Затоплены дороги, из-за погодных условий отменены тысячи внутренних и международных авиарейсов.
Власти издали предписание об эвакуации, оно касается свыше миллиона человек.
Наибольшие разрушения зафиксированы в префектурах Хёго, Киото и Осака. Джеби, как сообщается, стал самым мощным тайфуном за последние четверть века.
Тайфун продвигается на северо-восток к побережью Японского моря. Далее, как предполагают синоптики, его путь лежит к северному острову Хоккайдо.
В настоящее время "Джеби" бушует над Сахалином. Он принес сильные дожди и ураганный ветер. Несколько населенных пунктов остались без электричества.
По сообщениям ТАСС, наиболее сложная ситуация сложилась в расположенном на насыпном острове международном аэропорту Кансай в третьем по величине японском городе Осака.
Там затоплены взлетно-посадочная полоса и места для стоянки самолетов. Не весь персонал терминалов и пассажиров удалось эвакуировать в безопасные места.