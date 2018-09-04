Большинство европейских стран, кроме Франции, Швейцарии и Словении, на данный момент используют предоплатную систему налогообложения, предусматривающую возврат излишка налога в конце года.
Налоги во Франции: просто о сложном
Налоги во Франции: просто о сложном
По ней налоги для французских работников будут рассчитываться исходя из прошлогодних доходов.
На данный момент у французов есть выбор: платить единожды, ежеквартально, либо ежемесячно в течение 10 месяцев. Последний вариант - самый распространенный, 60% французских налогоплательщиков выбирают именно его.
Смена нынешней системы налогообложения на предоплатную обсуждалась и рассматривалась во Франции регулярно до прихода Макрона к власти.
Одной из причин, почему ее не ввели до сих пор - очень сложная система французского налогообложения, при которой налог не рассчитывает индивидуально на каждого члена семьи.
Общий объем налогов за 2016 год составил 73 миллиарда евро, которые заплатили государству 16,5 миллионов плательщиков, что составляет около половины работоспособного населения страны.
В общей сложности соотношение налогового дохода за 2016 год к уровню ВВП во Франции был самым высоким во всей Европе - 47,6%.
Смена нынешней постоплатной системы налогообложения на предоплатную практически ничего не меняет для частных налогоплательщиков, в особенности для тех, кто выбрал ежемесячные выплаты, больше всего пострадает бизнес.