Это то, что осталось от Национального музея Бразилии.
Пожар в музее: "Мы должны все восстановить"
Пожар в музее: "Мы должны все восстановить"
После пожара, происшедшего в воскресенье, причиной которого стала, как полагают власти, халатность, общество начинает подсчитывать ущерб.
В момент, когда боролись с последними языками пламени, музейщики заявляли, что наука, история и культура страны понесли колоссальную утрату. Оценить уничтоженное огнем, по их мнению, вряд ли возможно.
Но, как считает директор Национального музея Александр Келлер, слезами горю не поможешь.
"Это дело всей нации, всей Бразилии, от федеральной власти до обычных граждан, добиться выделения средств на то, чтобы тут вновь распахнулись бы двери для посетителей. Музей должен быть восстановлен".
Ассигнования на деятельность этого учреждения культуры были урезаны в момент прихода нынешнего президента страны Мишела Темера. Люди вышли на улицу с требованием его отставки.