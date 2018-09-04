На большой экран выходит кинолента американского режиссёра Криса Вайца «Окончательная операция». Фильм посвящён поимке агентами израильской разведки Адольфа Эйхмана, отвечавшего в нацистской Германии за «окончательное решение еврейского вопроса».
«Окончательная операция» выходит в прокат
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«Окончательная операция» выходит в прокат
«Возможность подобной глобальной трагедии, национальной трагедии, существует повсюду, – говорит Крис Вайц. – Моссад занялся Эйхманом и захватил его в Аргентине в 1960-м году, а спустя 15 лет в самой Аргентине установилась военная диктатура, появились концлагеря, совершались массовые убийства. Нам хотелось бы думать, что Германия 1930-х и 1940-х годов не имеет к нам никакого отношения, но к сожалению, подобная возможность всегда сохраняется».