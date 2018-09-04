"Джеби" разгневался на Японию

Число жертв тайфуна «Джеби», сильнейшего за последние 25 лет, в Японии достигло шести, пострадавших — 150. Почти миллиону человек пришлось экстренно эвакуироваться. Еще три тысячи оказались блокированы в международном аэропорту Кансай в Осаке. Рейсы отменены, поезда по некоторым маршрутам тоже. Сильнейший ветер переворачивал автомобили и грузовики.

Скорость ветра в центре тайфуна достигает 160 километров в час, а порывы превышают 200 километров в час. Высота волн может превысить 12 метров.«Джеби», в переводе с корейского «Ласточка», пролетел над западной частью острова Хонсю и вышел в море, взяв курс на северный остров Хоккайдо. После этого у него на пути — Сахалин и Камчатка.