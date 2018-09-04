В Калькутте обрушился мост

Спасатели продолжают искать выживших при обрушении моста на востоке индийского города Калькутта. Как сообщает India TV, из различных источников поступает информация о пяти погибших, однако власти это не подтверждают. Под завалами моста оказались один микроавтобус и несколько автомобилей. Как сообщают местные власти, мост был построен около 40 лет назад. Причины обрушения не называются. В марте этого года в городе обрушился другой мост, в результате погибли два десятка человек.