Оползни и наводнения в Китае

Стихия не пощадила небольшой китайский уезд Малипо на юго-западе страны. Под грудами камней, в реках грязи спасатели пытаются отыскать пропавших без вести местных жителей. По последним данным, их 15. А жертвами оползней и наводнений, вызванными проливными дождями, стали уже по меньшей мере пять человек. Эвакуированы свыше 1500 людей. Масштабы разрушений ещё предстоит оценить. Власти Китая объявили четвёртый уровень экстренного реагирования. В ликвидации последствий стихии и поисках пропавших задействованы около 400 военнослужащих и 2000 сотрудников госучреждений.