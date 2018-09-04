Российское руководство предупреждает компанию Google о недопустимости влияния на избирательный процесс. Сразу несколько организаций направили в адрес интернет-гиганта предупреждения.
Москва предостерегает Google
Москва предостерегает Google
Роскомнадзор предостерёг от использования сервисов компании для распространения материалов, нарушающих избирательное законодательство.
В Генпрокуратуре поддержали надзорное ведомство, отправив уведомление и со своей стороны. Там подчеркнули, что предупреждение не требует реакции компании. Но если «Гугл» проигнорирует сигналы, то может последовать уголовная и административная ответственность.
Центризбирком направил лично гендиректору «Гугла» Ларри Пейджу письмо с разъяснениями статей российских законов о выборах. По данным ЦИКа, Алексей Навальный приобретает у компании рекламные инструменты для «информирования о массовом мероприятии, которое носит политический характер».
Навальный анонсировал акцию 9-го сентября — в Единый день голосования. Среди прочего он призвал не голосовать за тех политиков и чиновников, которые поддержали недавнюю пенсионную реформу.
Сам оппозиционер несколько дней назад был арестован на 30 суток — как сообщается, из-за нарушений во время акции, которая прошла в конце января.