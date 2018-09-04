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Япония

Тайфун "Джеби" продолжает наступление

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Тайфун "Джеби" продолжает наступление

Тайфун "Джеби" продолжает наступление
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На западе Японии бушует тайфун "Джеби", который уже называют сильнейшим для страны за последние 25 лет. Сначала он ударил по префектуре Токусима, затем направился на остров Хонсю и продолжает своё движение на север, северо-восток.

По распоряжению властей, свыше миллиона жителей ждёт эвакуация. "Джеби" принёс с собой проливные дожди и штормовые ветры - скорость порывов достигает 50 м/с.

Свыше 170 тысяч домов остались без электричества. Отменены сотни внутренних авиарейсов. Частично затоплен международный аэропорт Кансай в префектуре Осака.

Синоптики предупреждают о возможных оползнях, торнадо и наводнениях.