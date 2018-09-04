Тайфун "Джеби" продолжает наступление

На западе Японии бушует тайфун "Джеби", который уже называют сильнейшим для страны за последние 25 лет. Сначала он ударил по префектуре Токусима, затем направился на остров Хонсю и продолжает своё движение на север, северо-восток.
По распоряжению властей, свыше миллиона жителей ждёт эвакуация. "Джеби" принёс с собой проливные дожди и штормовые ветры - скорость порывов достигает 50 м/с.
Свыше 170 тысяч домов остались без электричества. Отменены сотни внутренних авиарейсов. Частично затоплен международный аэропорт Кансай в префектуре Осака.