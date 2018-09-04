СМИ: ВКС России нанесли удары по провинции Идлиб

Российские ВКС нанесли удары по провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщают информационные агентства RWS и AFP со ссылкой на базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Этот же источник заявил о погибших. Идлиб - последняя провинция остающаяся в руках противников Асада, в числе которых как вооруженная оппозиция, так и террористические группы.