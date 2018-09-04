Российские ВКС нанесли удары по провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщают информационные агентства RWS и AFP со ссылкой на базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Этот же источник заявил о погибших. Идлиб - последняя провинция остающаяся в руках противников Асада, в числе которых как вооруженная оппозиция, так и террористические группы.
СМИ: ВКС России нанесли удары по провинции Идлиб
СМИ: ВКС России нанесли удары по провинции Идлиб
Незадолго до появления информации об авиаударах, американский лидер Дональд Трамп написал в своем твиттере: "Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться".
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал ситуации в Идлибе для всей ситуации в Сирии, наверное, является неполным, не всеобъемлющим подходом".
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: "Там (в Идлибе) достаточно многочисленная группа террористов засела. И безусловно, это ведет к общей дестабилизации обстановки. Это подрывает попытки к выводу ситуации на трек политико-дипломатического урегулирования. Главное, что это представляет существенную угрозу - и об этом говорил президент России (Владимир Путин) - для наших пунктов временного базирования".
Ситуация в Идлибе станет одной из главных тем повестки дня саммита "Россия -Турция - Иран" по Сирии, который пройдет при участии президентов трех стран в Тегеране 7 сентября.