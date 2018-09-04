Джалалуддин Хаккани - основатель одноимённой террористической группировки, действующей в Афганистане, - мёртв.
Умер основатель "сети Хаккани"
Умер основатель "сети Хаккани"
Информацию о том, что он скончался после продолжительной болезни, подтвердили представители движения "Талибан" - давнего союзника "сети Хаккани". Точная дата смерти неизвестна. Слухи о его кончине появлялись и ранее, однако не находили подтверждений. Источники, близкие к боевикам, сообщали, что лидер последних умер ещё год назад.
Исламистская организация была основана в 70-х для борьбы с советскими войсками в Афганистане. Она получала помощь от США. Но после прихода талибов к власти, перешла в противостояние с Западом.
"Сеть Хаккани" - организатор многочисленных нападений по обе стороны афгано-пакистанской границы. Ей приписывают теракт в Кабуле в 2017 году, унёсший жизни 150 человек.
Смерть основателя вряд ли умерит активность группировки. Её на протяжении последних лет возглавляет сын Хаккани - Сираджуддин, которого активно поддерживает "Исламское государство", утверждают эксперты.