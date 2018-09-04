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Франция

Налоговая реформа вступит в силу

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Налоговая реформа вступит в силу

Налоговая реформа вступит в силу
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Во Франции со следующего года подоходный налог будет удерживаться с граждан непосредственно при выплате зарплаты, а не год спустя, как это было до сих пор. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп – на фоне сообщений о возникших технических сложностях: «Могу вам сказать, гарантировать вам, что с первого января следующего года подоходный налог будет удерживаться у источника выплаты, и это многое упростит для налогоплательщиков». В своём твитере премьер-министр назвал реформу «хорошей», подчеркнув, что не французам придётся под неё подстраиваться, а она сама подстроится под них.

Между тем, многие опасаются возможного «психологического эффекта» реформы, поскольку зарплата, поступающая трудящимся на счета, станет заметно меньше. Кроме того, ещё не все компании привели свои бухгалтерские программы в соответствие с новыми требованиями, и не исключены технические сбои.