Налоговая реформа вступит в силу

Во Франции со следующего года подоходный налог будет удерживаться с граждан непосредственно при выплате зарплаты, а не год спустя, как это было до сих пор. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп – на фоне сообщений о возникших технических сложностях: «Могу вам сказать, гарантировать вам, что с первого января следующего года подоходный налог будет удерживаться у источника выплаты, и это многое упростит для налогоплательщиков». В своём твитере премьер-министр назвал реформу «хорошей», подчеркнув, что не французам придётся под неё подстраиваться, а она сама подстроится под них.