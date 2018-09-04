В составе правительства Франции произошли изменения. Новым министром экологического перехода стал Франсуа де Рюжи. С июня прошлого года он возглавлял Национальное собрание Франции. Ранее на протяжении нескольких лет Де Рюжи представлял в парламенте партию «Европа – Экология – Зелёные», но в прошлом году примкнул к движению Эммануэля Макрона «На марше», оказав ему поддержку во время президентской кампании.
Замены в правительстве Франции
Сейчас воспроизводится:
Замены в правительстве Франции
Он сменил на посту министра Николя Юло, который неожиданно подал в отставку неделю назад, заявив, что, несмотря на все прилагаемые им усилия, экологические проблемы практически не решались. Многие ожидали, что вслед за этим в правительстве последуют серьёзные перестановки, но всё ограничилось лишь ещё одной заменой.
На прошлой неделе об уходе с поста министра спорта неожиданно объявила Лора Флессель, объяснив это «личными мотивами». Её сменила на этой должности первая французская чемпионка мира по плаванию Роксана Марисинеану, уроженка Румынии.
Замены во французском правительстве происходят уже в третий раз со времени избрания президентом Эммануэля Макрона.