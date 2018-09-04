Замены в правительстве Франции

В составе правительства Франции произошли изменения. Новым министром экологического перехода стал Франсуа де Рюжи. С июня прошлого года он возглавлял Национальное собрание Франции. Ранее на протяжении нескольких лет Де Рюжи представлял в парламенте партию «Европа – Экология – Зелёные», но в прошлом году примкнул к движению Эммануэля Макрона «На марше», оказав ему поддержку во время президентской кампании.