Дизайн и эмоции

В британской столице в культурном центре Сомерсет-хаус открылась Лондонская биеннале дизайна. В нынешнем году выставка посвящена теме эмоциональных состояний, тому, как дизайн влияет на нашу жизнь, ощущения и чувства. В биеннале принимают участие представители около сорока стран. Говорит Бен Эванс, исполнительный директор биеннале: