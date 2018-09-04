В британской столице в культурном центре Сомерсет-хаус открылась Лондонская биеннале дизайна. В нынешнем году выставка посвящена теме эмоциональных состояний, тому, как дизайн влияет на нашу жизнь, ощущения и чувства. В биеннале принимают участие представители около сорока стран. Говорит Бен Эванс, исполнительный директор биеннале:
Дизайн и эмоции
Дизайн и эмоции
"Дизайн не решает все, но он может менять нашу жизнь. И с этим, я считаю, мы сталкиваемся в течение каждого дня. Дизайн повсюду. От ложки, которой мы пользуемся по утрам, до города в целом, где мы живем. И вот эти нюансы вносят разнообразие в нашу жизнь".
Представленные в Лондоне работы индивидуальных художников и групп с шести континентов наглядно демонстрируют как дизайнерские решения могут удивлять, будоражить воображение, вызывать споры, восхищать и даже воспитывать. Ряд экспонатов отражают значимые события в жизни той или иной страны. Свето-технологическая инсталляция Флин Тэлбот стала актом поддержки изменений в австралийском законодательстве, произошедших в сфере легализации однополых браков.
Лондонская биеннале дизайна будет длиться почти три недели и завершится 23 сентября.