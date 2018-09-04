Скандал с назначением генсека Еврокомиссии

Обстоятельства назначения Мартина Селмайра Генеральным секретарем Еврокомиссии подвергла критике Уполномоченный по правам человека Евросоюза (Европейский омбудсмен). В задачи Эмили О'Рейли входит проверка деятельности учреждений Союза. Она предупредила во вторник, что под руководством Жан-Клод Юнкера ЕК рискует потерять общественное доверие.

В процессе назначении Селмайра омбудсмен увидила конфликт интересов, ошибки при формировании еврокомиссии и отборе кандидатов, а также секретность.

В феврале этого года 47-летний немец был произведён из помощника Юнкера в замы генерального секретаря, и уже через несколько минут повышен до генсека.

На пресс-брифинге в Брюсселе политический редактор Евроньюс Даррен Мак-Кафри спросил представителя Еврокомиссии: «Должен ли Мартин Селмайр после доклада омбудсмена о нарушении буквы и духа закона поступать правильно, уйти и снова подать заявление о принятии его на этот пост?»

«Хотя мы не разделяем всех аспектов доклада, мы приветствуем то, что он основан на обширном материале, представленном нами, - сказал Маргаритис Схинас. - Омбудсмен не оспаривает законность процедуры назначения Генерального секретаря и выбор кандидата. Мартина Селмайра считают компетентный служащим, глубоко приверженным Европейскому союзу ».

Мак-Кафри пытался задать вопрос в продолжение темы, но Схинас строго напомнил, что на пресс-брифинге полагается спрашивать отдельно, и всё-таки дал ему слово.

Политредактор Евроньюс напомнил, в свою очередь, что Еврокомиссия обязалась стать более прозрачной, и спросил: «Проведёт ли она, после столь осуждающего доклада, на деле какие-либо изменения?»

Представитель Еврокомиссии сообщил, что Гюнтер Эттингер, отвечающий в ней за кадровые вопросы, назначил на 25 сентября 2018 года заседание межведомственного круглого стола на эту тему.

«Мы надеемся, - продолжал Схинас, - что эта дискуссия позволит гарантировать высокие стандарты и независимость органов управления Евросоюзом, работающих на благо и общие интересы нашгих граждан».

Омбудсмен не отменила назначения Селмайра, и он станет самым влиятельным чиновником в Брюсселе в период обновления руководящих органов ЕС в следующем году.