В Братиславе открылась выставка итальянского фотожурналиста Франческо Зизолы. В этом году он вошёл в жюри словацкого конкурса Press Photo, организаторы которого по традиции представляют работы тех, кто будет определять победителей. Сам Зизола был неоднократно отмечен наградами престижного конкурса World Press Photo за работу в неблагополучных регионах.
Фотографии, которые меняют мир
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Фотографии, которые меняют мир
«Когда в стране систематически нарушаются права человека, если это не получает достаточного внимания СМИ, не фиксируется должны образом, я думаю, важно, чтобы кто-нибудь пришёл и задокументировал происходящее», — говорит Зизола о своей работе.
Франческо Зизола — сооснователь международного фотоагентства NOOR. Одной из задач организации называют распространение информации, которая способствует позитивным изменениям в обществе. Выставка в Церкви кларисок в Братиславе будет работать до 23 сентября, а церемония награждения словацкого конкурса Press Photo намечена на 3 октября.