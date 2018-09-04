Фотографии, которые меняют мир

В Братиславе открылась выставка итальянского фотожурналиста Франческо Зизолы. В этом году он вошёл в жюри словацкого конкурса Press Photo, организаторы которого по традиции представляют работы тех, кто будет определять победителей. Сам Зизола был неоднократно отмечен наградами престижного конкурса World Press Photo за работу в неблагополучных регионах.