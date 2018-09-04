Американский онлайн-ритейлер Amazon стал третьей в истории компанией, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов США. И второй из американских корпораций. Всего за один минувший год Amazon подорожал вдвое.
«Амазон» = триллион
Сейчас воспроизводится:
«Амазон» = триллион
Ровно месяц назад «триллионной» компанией стала IT-корпорация Apple, благодаря стремительному росту стоимости акций всего за сутки.
А первым в истории был китайский нефтегазовый гигант PetroChina: компания стоила триллион в течение всего нескольких часов в день своего выхода на биржу Шанхая, ещё в 2011 году.