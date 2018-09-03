Израильские силы безопасности снесли несколько домов палестинцев
Израильские силы безопасности разрушили несколько домов палестинцев в Кфар Аль-Валадже. Группа палестинцев пыталась воспрепятствовать сносу построек. Арабы стали бросать камни в стражей порядка. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ. Дома были снесены по решению израильского суда. О причинах принятия такого вердикта на момент написания статьи информации не поступало.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские солдаты арестовали в ночь на понедельник на Западном берегу реки Иордан шесть палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, а также изъяли оружии и деньги.