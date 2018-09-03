Фотофестиваль Visa pour l’image проводится в 30-й раз

В городе Перпиньян на юге Франции ежегодно проводится один из престижнейших международных фестивалей фотожурналистики – Visa pour l’image. В этом году здесь представлены 1500 фотоснимков, организованы 25 выставок и различных конференций.

Говорит директор и основатель фестиваля Жан-Франсуа Леруа: «Здесь вам показывают этот мир таким, каков он есть. С его драмами, радостями и проблемами. И я думаю, что мы располагаем проверенной информацией, что далеко не всегда бывает в социальных сетях. Во время фестиваля мы распределяем фотографам премии на общую сумму более ста тридцати тысяч евро. Это не так уж мало, и фотограф, получив восемь тысяч евро, имеет возможность работать над своим сюжетом в приемлемых условиях».

Фестиваль проводится здесь уже в 30-й раз. Увидеть работы фоторепортёров, приехавших со всего мира, можно будет до 16 сентября. Организаторы ожидают, что число посетителей превысит 200 000 человек.