В Соединённых Штатах простились с Джоном Маккейном.
В США простились с Джоном Маккейном
В США простились с Джоном Маккейном
Траурные мероприятия завершились полётом эскадрильи истребителей над Военно-морской академией в Аннаполисе, на территории которой в воскресенье и похоронили ветерана американской политики.
Маккейн окончил академию в 1958 году, после чего в качестве боевого офицера-лётчика воевал во Вьетнаме.
Церемонии прощания с сенатором длились несколько дней. Накануне в Вашингтонском национальном соборе прошла панихида с участием известных политиков, деятелей искусства и культуры, представителей церкви.
Завершающая поминальная служба состоялась в часовне Военно-морской академии в присутствии членов семьи, друзей и сокурсников покойного.
Джон Маккейн скончался после продолжительной болезни на 82 году жизни.