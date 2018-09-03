«Утиная регата» в Цинциннати

В Цинциннати, штат Огайо, состоялась традиционная «утиная» регата. Цель мероприятия – оказание помощи голодающим детям. Собранные деньги поступают в благотворительный продовольственный фонд Freestore. Средств, полученных от продажи каждой купленной уточки, хватает на 15 обедов для нуждающихся. После того, как было распродано почти 200 тысяч игрушек, их сбросили с моста в реку Огайо. Владелец утки, первой пересекшей финишную черту, получил ценный приз – новый автомобиль Honda Accord. Наградой за второе место стали бесплатные покупки в сети Kroger в течение года. Ещё пять призёров получили по 500 долларов. «Утиная» регата прошла здесь в 24-й раз.