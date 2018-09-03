Сезон отпусков завершился. Пора подвести некоторые итоги как за нынешний, так и минувший год. Одним из приоритетных направлений для путешественников по прежнему остается Испания. Однако в июле, впервые за последние девять лет, число посещающих эту страну туристов снизилось на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В мире растет число туристов
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В мире растет число туристов
Число туристов в мире в 2017 году достигло одного миллиарда трехсот двадцати трех миллионов человек. Таковы данные Всемирной туристской организации ООН . Самым популярным у отдыхающих остается Старый Свет.
Впрочем, среди глобальных туристических трендов, отмечается в отчете, повышение спроса на поездки в страны, где имелись проблемы с безопасностью.
Уверенный рост туристического потока в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировали Египет, Тунис, Турция.