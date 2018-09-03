В мире растет число туристов

Сезон отпусков завершился. Пора подвести некоторые итоги как за нынешний, так и минувший год. Одним из приоритетных направлений для путешественников по прежнему остается Испания. Однако в июле, впервые за последние девять лет, число посещающих эту страну туристов снизилось на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.